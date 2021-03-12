مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الجمعة 12-3-2021

فيما كان مجلسُ النوابِ يُصوِّتُ على قرضِ البنكِ الدولي لدعمِ شبكةِ الأمانِ الاجتماعي للاسرِ الاكثرِ فقراً، كانَ بعضُ اللبنانيينَ الاكثرَ جَشَعاً يسرقونَ ما تبقى من اموالِ الفقراءِ عبرَ رفعِ سعرِ صرفِ الدولارِ الى ما فوقَ الاحدَ عشرَ الفَ ليرة .. ومعَ اجماعِ الخبراءِ على أنْ لا مبررَ لهذا الارتفاعِ الجنوني المتواصلِ لسعرِ الدولار، فانَ هناكَ من لا يزالُ يواصلُ التلاعبَ بارزاقِ الناسِ وامنِهم وامانِهم الاجتماعي، بل بمصيرِ البلدِ ككل، فيما الدولةُ باسرِها عاجزةٌ الى الآنَ عن توقيفِ منصاتِ التسعيرِ وعن ملاحقةِ بضعةِ صرافينَ معروفينَ يعملونَ لمصلحةِ بنوكٍ محددةٍ ومشخَّصةٍ تقومُ بشفطِ الدولارِ من الاسواق ..

بالعودةِ الى مجلسِ النوابِ فانَ جلسة هادئةً ومنتجةً اليومَ قاطعَها المزاجيون، وأَقرت قرضَ البنكِ الدولي بعدَ ان اخذَ المجتمعونَ بملاحظاتِ كتلةِ الوفاءِ للمقاومة وعددٍ من النواب، ما زادَ للدولةِ ثمانيةً وعشرينَ مليونَ دولارٍ بعدَ تخفيضِ الكلفةِ التشغيليةِ للمشروع، ما ادخلَ نحوَ اربعةَ عشرَ الفَ عائلةٍ اضافيةٍ الى المشروع.

ومن صُلبِ الجلسةِ التشريعيةِ الى صُلبِ النقاشِ الدائمِ حولَ تشكيل الحكومةِ حضرَ الرئيسُ نبيه بري بمساعيهِ حسبَ النائبِ علي حسن خليل الذي نقلَ عنه قلقَه الشديدَ من تعاطي القوى السياسيةِ المتراخيةِ معَ مسألةِ تشكيلِ الحكومة.

في مسألةِ كورونا قررت اللجنةُ الوزاريةُ المعنيةُ توسيعَ اذنِ استيرادِ اللقاحاتِ للقطاعِ الخاص، فيما دعا رئيسُ الحكومةِ للعودةِ التدريجيةِ الى التعليمِ الحضوري، فيما عدّادُ الاصاباتِ ما زالَ محافظاً على ارتفاعِه وكذلك عددُ الوفيات.

في الاقليمِ تعطشُ البعضِ للمُلكِ وتُخمتُهم من شربِ دماءِ الابرياء، جعلَ اليمنيينَ على ابوابِ اضخمِ مجاعةٍ في العصرِ الحديثِ بحسبِ الاممِ المتحدة، التي دعت الى الرفعِ الفوري للحصار السعودي عن اليمنِ ووقفِ العدوان ..

وقفُ المبالغاتِ باستعراضِ القوة، والتعاطي بواقعيةٍ معَ حجمِ القدراتِ الايرانيةِ كانت رسالةَ رئيسِ الموسادِ الاسبق تامير باردو لقادةِ الكيانِ العبري، الذي دعاهم للعودةِ الى حجمِهم الطبيعي والتعلمِ من اخطاءِ الماضي..

المصدر: قناة المنار