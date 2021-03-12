بوتين وعلييف وباشينيان يؤكدون في اتصال هاتفي تنفيذ نظام وقف النار في قره باغ

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى يومي 11 و 12 آذار/مارس محادثات هاتفية مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان. وقال الكرملين في بيان “في 11 و 12 آذار/مارس ، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات هاتفية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، حيث بُحث خلال الاتصال الهاتفي تنفيذ الاتفاقات المدرجة في البيان الثلاثي والمؤرخة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 و 11 كانون الثاني/يناير 2021 “.

واضاف الكرملين أن إلهام علييف ونيكول باشينيان أشادا بإجراءات قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة على خط التماس وعلى طول ممر لاتشين. ولفت البيان إلى أنه تم “التطرق إلى القضايا المتعلقة باستئناف الروابط الاقتصادية والنقل في جنوب القوقاز”.

المصدر: سبوتنيك