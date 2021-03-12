حمدان: لسوريا دور مهم في صون الأمن القومي العربي

اعتبر العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي انه كلما تقدمت الخطوات التنفيذية لعودة الدول العربية، الى وعيهم بأن الصقيع العربي المدار اميركيا كان وبالاً، أدى الى تدمير عناصر القوة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية ومناعة الامن القومي العربي، يزداد خطورة التخريب.

وحذ العميد حمدان من تفجير كبير يعطل المفصل التاريخي، في اعادة تفعيل دور الجامعة العربية، باستعادة الجمهورية العربية السورية فاعليتها المهمة جدا، في صون الامن القومي العربي، من خلال جامعة عربية قوية جامعة شاملة من المحيط الى الخليج العربي.

المصدر: موقع المنار