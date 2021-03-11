وزير الخارجية الألماني: هناك إشارات إيجابية من الإدارة الأميركية الجديدة بحديثها عن “حل الدولتين” بشأن الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 11 2021 - 14:54

وزير الخارجية الألماني: هناك إشارات إيجابية من الإدارة الأميركية الجديدة بحديثها عن “حل الدولتين” بشأن الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

منذ 9 mins 11 March، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة