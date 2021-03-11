العراق: إلقاء القبض على أحد الإرهابيين بالأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق الخميس انه “تم إلقاء القبض على احد الإرهابيين الهاربين في محافظة الانبار”.

وقالت المديرية في بيان لها إنه “بعملية استخبارية نوعية ومتابعة دقيقة وكمين محكم وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبمشاركة الفوج الثاني لواء المشاة 40 من ألقاء القبض على احد الإرهابيين في قضاء الكرمة ب‍الانبار بعد أن كان هاربا أثناء عمليات التحرير”.

واضاف البيان انه “من المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة 4 إرهاب”.

المصدر: السومرية