جمعية الإمام المنتظر العالمية اقامت مؤتمرا عبر الانترنت بذكرى المبعث النبوي الشريف

أُقيم لقاء اليوم الموعود الفكري السابع والسبعين بذكرى المبعث النبوي الشريف على وسائل التواصل الإجتماعي وبعض القنوات الفضائية الذي نظمته جمعية الإمام المنتظر العالمية والعتبتين الرضوية المقدسة والكاظمية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية.

إفتتحه مقرئ العتبة الكاظمية المقدسة السيد فراس سعيد الطائي وتلاه قصيدة شعرية من وحي المناسبة للبروفيسور الدكتور ميشال كعدي ومن ثم كلمة سماحة الشيخ ماهر حمود رئيس الإتحاد العلمائي العالمي.

وكان مسك الختام دعاء الفرج مع رئيس جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية الحاج حبيب الله بلوق من مقام النبي إسماعيل “عليه السلام” بعد كلمته التي إستشهد بها بالآية القرآنية (إنما بعثت رحمة للعالمين) داعياً الجميع إلى أن نرحم بعضنا بعضاً وخصوصاً في هذه الظروف القاسية لكي يرحمنا الله وإلا سيعم الغضب ولن يسلم منه أحد فالفرصة ضيقة جداً فلنغتنمها قبل فوات الأوان وقبل أن ينقلب السحر على الساحر (ولن يفلح الساحر حيث أتى).

المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية