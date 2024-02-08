بمناسبة ذكرى المبعث التبوي الشريف كتب وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى على حسابه على موقع “اكس”:”كلمة “إقرأ”فاتحة الزمن الجديد، تكليفٌ رباني لرسوله الأكرم ببناء الإيمان ونشر الفضيلة وإعلان الحق للناس أجمعين.”

وأضاف المرتضى:” هذه الكلمة “اقرأ” لا تزال هي هي إلى اليوم دعوةٌ لأن نفهم ظلمة الواقع ونعمل على تغييرها بكل ما أعطي لنا من الله تعالى. ”

وختم:” وبهذه الكلمة سيغيّر المؤمنون المقاومون ظلمة الدهر وظلم المعتدين”.

كلمة “إقرأ”فاتحة الزمن الجديد، تكليفٌ رباني لرسوله الأكرم ببناء الإيمان ونشر الفضيلة وإعلان الحقّ للناس أجمعين.

هذه الكلمة “إقرأ” لا تزال هي هي إلى اليوم دعوةٌ لأن نفهم ظلمة الواقع ونعمل على تغييرها بكل ما أعطي لنا من الله تعالى.

وبهذه الكلمة سيُغيّر المؤمنون المقاومون ظلمة… pic.twitter.com/5sWTws0mLv — القاضي محمد وسام المرتضى وزير الثقافة (@JugeMMourtada) February 8, 2024

المصدر: منصة اكس