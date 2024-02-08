المرتضى في ذكرى المبعث النبوي الشريف: “اقرأ” لا تزال إلى اليوم دعوة لأن نفهم ظلمة الواقع ونعمل على تغييرها بكل ما أعطي لنا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2024 - 23:14

المرتضى في ذكرى المبعث النبوي الشريف: “اقرأ” لا تزال إلى اليوم دعوة لأن نفهم ظلمة الواقع ونعمل على تغييرها بكل ما أعطي لنا

منذ 30 mins 8 February، 2024
محمد وسام المرتضى
لبنان

بمناسبة ذكرى المبعث التبوي الشريف كتب وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى على حسابه على موقع “اكس”:”كلمة “إقرأ”فاتحة الزمن الجديد، تكليفٌ رباني لرسوله الأكرم ببناء الإيمان ونشر الفضيلة وإعلان الحق للناس أجمعين.”
وأضاف المرتضى:” هذه الكلمة “اقرأ” لا تزال هي هي إلى اليوم دعوةٌ لأن نفهم ظلمة الواقع ونعمل على تغييرها بكل ما أعطي لنا من الله تعالى. ”
وختم:” وبهذه الكلمة سيغيّر المؤمنون المقاومون ظلمة الدهر وظلم المعتدين”.

 

المصدر: منصة اكس

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