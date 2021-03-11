مرتضى سلم لجنة الزراعة النيابية مشروع قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2021 - 13:22

مرتضى سلم لجنة الزراعة النيابية مشروع قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية

منذ 35 mins 11 March، 2021
الوزير مرتضى
لبنان

سلم وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى لجنة الزراعة النيابية الصيغة النهائية لمشروع قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان التي اعدته وزارة الزراعة، للإطلاع عليه وتعجيل اقراره بعد سلوكه المجرى القانوني .

ويأتي مشروع القانون في اطار تنفيذ الإستراتيجية الزراعية التي اطلقتها وزارة الزراعة والتي تتضمن “تنظيم الصيد البحري واستزراع الأسماك عبر قانون يكون مرتكزا ًلرسم وتنفيذ السياسات الزراعية الإنتاجية، ولتعزيز فرص بقاء وتطوير الثروات الوطنية والإستثمار الزراعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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