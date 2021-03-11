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March 11 2021 - 02:38

عجز الميزانية الأمريكية يصل إلى 311 مليار دولار بسبب كورونا

منذ 30 mins 11 March، 2021
الميزانية الأميركية تواجه خطر عجز هائل
الميزانية الأميركية تواجه خطر عجز هائل
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن”عجز ميزانية الحكومة الاتحادية بلغ 311 مليار دولار في فبراير، مسجلا ذروة قياسية للشهر في ظل استمرار تنامي نفقات مكافحة جائحة كورونا”.
وزادت إيرادات فبراير 32 بالمئة على أساس سنوي إلى 248 مليار دولار، في حين ارتفع الإنفاق بالنسبة ذاتها إلى 559 مليار دولار، بفعل تكاليف إعانات البطالة والإنفاق على الصحة.
وفي الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2021، ارتفع العجز 68 بالمئة إلى مستوى قياسي يبلغ 1.047 تريليون دولار، متجاوزا الذروة السابقة 652 مليار دولار المسجلة في الفترة من أكتوبر إلى فبراير من السنة المالية 2010.

المصدر: رويترز

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