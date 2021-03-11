تيار الكرامة حذر من كشف النائب كرامي امنيا

حذر أمين السر العام في “تيار الكرامة” علاء جليلاتي من “محاولات كشف النائب فيصل كرامي امنيا”، ودعا “الاجهزة الامنية والقضاء الى تحمل مسؤولياتهم وتدارك الامر قبل فوات الأوان”.

وقال في كلمة له: “‏نحن مع حرية التعبير وحرية التظاهر للتعبير عن اوجاعهم، ‏لكن السبب الرئيس لكل اوجاعهم وقهرهم هو 30 سنة من سياسات الحريرية السياسية الاقتصادية والمالية مع ما يتضمنه من فساد ورشاوي وسرقة وسمسرات وهذا أمر مفروغ منه”.

وتابع: “من يريد ان يتظاهر فليتظاهر امام منازل من سرقوه ونهبوه. وأما التظاهر امام منزل النائب فيصل كرامي والتهجم والتركيز عليه دونا عن غيره من النواب والمسؤولين هو عمل مشبوه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام