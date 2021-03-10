العراق: القوى الامنية تضبط أسلحة تعود لـ”داعش” جنوب بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق الأربعاء الاستيلاء على اسلحة وأعتدة ومواد تفجير لعناصر تنظيم “داعش” الارهابي بجنوب العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان لها “استمرارا لمهامها في الوصول الى كافة مخابىء أسلحة وعتاد داعش الارهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٧ وقوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٥٥ من الاستيلاء على هاون عيار ٦٠ ملم وقاذفة RBG7 و٢٠٠ اطلاقة عتاد مختلف و٧٢ حشوة هاون ٦٠ ملم و٥٠ متر اسلاك تفجير وبرميل سعة ١٥٠ لتر، في منطقة المقالع بالرضوانية جنوبي بغداد”.

وأشار البيان إلى “مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير المواد تحت السيطرة”.

المصدر: السومرية