الصحة الايرانية تعلن تسجيل 61 وفاة و8606 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2021 - 12:52

الصحة الايرانية تعلن تسجيل 61 وفاة و8606 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

منذ 3 mins 10 March، 2021
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