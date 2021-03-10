رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يزور الإمارات غداً الخميس (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2021 - 14:24

رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يزور الإمارات غداً الخميس (سبوتنيك)

منذ 35 mins 10 March، 2021
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