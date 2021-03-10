المكتب الإعلامي في دار الفتوى : أي موقف لا يصدر عن المفتي دريان شخصيا أو مكتبه الإعلامي لا يعبر عن رأيه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2021 - 11:24

المكتب الإعلامي في دار الفتوى : أي موقف لا يصدر عن المفتي دريان شخصيا أو مكتبه الإعلامي لا يعبر عن رأيه

منذ 13 mins 10 March، 2021
دار الفتوى
لبنان

نفى المكتب الإعلامي في دار الفتوى جملة وتفصيلا ما نسب من كلام الى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في احدى الصحف المحلية اللبنانية.

واكد المكتب الإعلامي في بيان أن “المعلومات التي كتبها صاحب المقال غير صحيحة على الإطلاق ومواقف المفتي دريان واضحة وصريحة ولا يعتمد فيها التسريبات الصحفية وصاحب المقال نكن له كل احترام وتقدير”.

ولفت المكتب الإعلامي الى أن “أي موقف أو تصريح أو بيان لا يصدر عن المفتي دريان شخصيا أو عن المكتب الإعلامي لا يعبر عن رأيه، وما ذكره صاحب المقال لا يمت الى الحقيقة بصلة وهو اقرب الى الاستنتاجات والتحليلات الشخصية في ظل المناخات السياسية السائدة على الساحة اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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