بريطانيا تخطط لإنشاء “غرفة عمليات وقيادة” على غرار ما في البيت الأبيض

ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن حكومة المملكة المتحدة تخطط لتجهيز “غرفة عمليات” على غرار تلك الموجودة في البيت الأبيض الأمريكي، في مشروع تبلغ قيمته 9 ملايين جنيه إسترليني.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون، أيد بناء غرفة العمليات والقيادة في “أسفل الوايت هول” ، لاستخدامها أثناء حالات الطوارئ مثل الهجمات الإرهابية والأزمات بما في ذلك الأوبئة.

ومن المقرر افتتاح الغرفة الجديدة هذا الصيف، وستكون بجوار غرف اجتماعات الـ”كوبرا” في الطابق السفلي من مبنى مكاتب الحكومة، حيث يتعامل الوزراء حاليا مع حالات الطوارئ.

وسيتم تجهيز الغرفة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وسيتمكن جونسون من مشاهدة ضربات الطائرات بدون طيار والعمليات العسكرية على شاشات عرض تفاعلية كبيرة، مما يسمح لرئيس الوزراء بتتبع الأحداث في وقتها الفعلي.

وغرفة العمليات هي جزء من خطة حكومية تتعلق بالدفاع والأمن والسياسة الخارجية، ومن المقرر الكشف عنها في 16 مارس الحالي، ووفقا للصحيفة تأتي الغرفة في إطار تحديث وتطوير الأجهزة العسكرية والاستخباراتية والدبلوماسية.

وسيعمل في الغرفة موظفون على مدار الساعة تحت رقابة وإشراف جهاز الأمن الوطني، وسيقومون بتحليل البيانات وإجراء مسح شامل لتحديد أي تهديدات محتملة.

وستوضع طاولة اجتماعات لرئيس الحكومة والوزراء وضباط المخابرات في منتصف الغرفة، حيث سيتم إطلاع المسؤولين الحكوميين على آخر المستجدات ونتائج مراقبة الأخطار، ومساعدتهم في اتخاذ القرارات بسرعة.

المصدر: وكالات