الوزير حسن بحث مع منيمنة في مبادرة مؤسسة التعاون توفير لقاحات للفلسطينيين

إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، في مكتبه في الوزارة، رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الدكتور حسن منيمنة يرافقه وفد من “مؤسسة التعاون” ومنظمة “أنيرا” (Anera) التي تهتم بمساعدة اللاجئين “لمتابعة المبادرة التي أطلقتها “المؤسسة”، بالتعاون مع لجنة الحوار لتوفير اللقاحات للاجئين الفلسطينيين في لبنان”.

ولفت الدكتور منيمنة، في تصريح، إلى أن “المبادرة التي توفير تمويل عدد من اللقاحات تهدف إلى الاسراع في تلقيح الفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية”.

وأضاف أن “المتابعة تتم بشكل شبه يومي مع الوزير حسن الذي يلح على شركة Astrazeneca لتوفير كمية إضافية من اللقاحات، وقد وعدت الشركة بأن ترسل ردها في وقت قريب”.

وأشار إلى أن “توفير اللقاح يبقى في النتيجة خاضعا للشركات المنتجة بحيث تبرز مشكلة عالمية في توفير الكميات التي تطلبها الدول في هذا المجال”.

وأضاف أن “الشركات الخاصة تسعى بدورها بشكل جدي الى استيراد لقاحات خصوصا الروسي منها، ما سيساعد في الاسراع في عملية توفير اللقاح”. وأعلن أنه بـمجرد توفير اللقاح، ستبدأ الأونروا بحض اللاجئين الفلسطينيين على تسجيل أنفسهم على المنصة، بحيث يبدأ التلقيح عبر مراكز التلقيح المعتمدة في مستشفيات لبنانية وعبر إنشاء مراكز أخرى بالتعاون مع “الأونروا”.

بوراشي

بدوره، أعلن رئيس فرع لبنان في “مؤسسة التعاون” فؤاد بوراشي أن المؤسسة “تمكنت، بالتعاون مع منظمة “أنيرا”، من توفير مبلغ نحو مليون دولار يضاف إليها مبلغ 300 ألف يورو من لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني مما سيوفر نحو 250 ألف إلى 300 ألف جرعة من اللقاح”.

وشكر الوزير حسن وفريق عمل الوزارة ولجنة مكافحة الوباء ولجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني على “جهدهم في هذا الإطار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام