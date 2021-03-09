سريع: قادمون في العام السابع بقوة الله

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع الثلاثاء أنه سيتم خلال اليومين القادمين الكشف عن كافة أسلحة الردع الاستراتيجية.

وقال سريع “في الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي القوات المسلحة اليمنية ستزيح الستار خلال اليومين القادمين إن شاء الله عن معرض الشهيد القائد”.

وأضاف سريع أن “المعرض سيحوي كافة الصناعات العسكرية وعلى رأسها أسلحة الردع الاستراتيجية وحجم ما وصلت إليه الصناعات اليمنية من تطور وتقدم كبير بفضل الله”، وتابع “قادمون في العام السابع بقوة الله”.

المصدر: موقع انصار الله