العراق: مقتل 12 إرهابيا من “داعش” في نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي الثلاثاء “عن تنفيذ طيران التحالف الدولي لمحاربة داعش ضربة جوية في جبل عداية ضمن قاطع عمليات نينوى”.

وقالت الخلية في بيان لها إنه “بأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية في جبل عداية ضمن قاطع عمليات نينوى، وقد أسفرت عن تدمير وكر بداخله نحو ١٠ عناصر من تنيظم داعش الإرهابي”.

واضاف البيان انه “في الوقت ذاته خرجت قوة من لواء المشاة ٧٥ ولواء المشاة ٩٢ لتفتيش المنطقة المستهدفة، حيث شاهدت اثنين من عناصر داعش يرتديان أحزمة ناسفة فقتلتهما بالحال”، وتابع ان “طيران التحالف الدولي نفذ ايضا ضربة جوية أخرى في منطقة العيثة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، أسفرت عن تدمير نفق كبير بالكامل”.

المصدر: السومرية