وزير خارجية الإمارات: قانون قيصر يعيق العمل المشترك مع سوريا ويجب مناقشته مع واشنطن

أكدت الإمارات “أهمية مناقشة الصعوبات التي يسببها قانون قيصر- الذي تعتمده الولايات المتحدة لفرض عقوبات على المسؤولين السوريين- لمساعي التعاون مع دمشق وعودتها لدورها الإقليمي”. وأكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الثلاثاء، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي يقوم بجولة خليجية، على أهمية أن “تعود سوريا لدورها في الجامعة العربية”، مبينا أن “هذا يتطلب جهدا من الجانب السوري وكذلك من الزملاء في الجامعة العربية”.

وبيّن أنه “لا بد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سوريا لنا جميعا، وإبقاء قانون قيصر يجعل هذا المسار في غاية الصعوبة”. وأضاف ابن زايد “أعتقد أنه لابد أن يكون ذلك جزاء من الحوار وبشكل واضح مع أصدقائنا في الولايات المتحدة”، منبها إلى أن مسألة عودة سوريا للجامعة العربية “لا تتعلق بمن يريد ومن لا يريد، بل المسألة مسألة مصلحة عامة لسوريا والمنطقة”.

المصدر: سبوتنيك