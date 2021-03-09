الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية: التصدي لمسيّرة (درون) اسرائيلية في أجواء بليدا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2021 - 01:54

الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية: التصدي لمسيّرة (درون) اسرائيلية في أجواء بليدا جنوب لبنان

منذ 2 ساعة 9 March، 2021
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لبنان

أقدمت مسيّرة (درون) معادية حوالي الساعة ٢٢:٤٠ من ليل اليوم الاثنين ٢٠٢١/٣/٨، على خرق الأجواء اللبنانية في أجواء منطقة “خربة شعيب” في خراج بلدة بليدا عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، فتم التصدي لها بالأسلحة المناسبة، وبعدها قام العدو الاسرائيلي بإطلاق عدد من القنابل المضيئة في أجواء المنطقة.

وكانت مسيّرة (درون) معادية قد أقدمت أيضا عند الساعة ١٥:٣٠ من عصر اليوم الاثنين على خرق الأجواء اللبنانية في نفس المنطقة وتم التصدي لها بالأسلحة المناسبة واجبارها على الانكفاء الى داخل الأراضي المحتلة.

المصدر: الاعلام الحربي

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