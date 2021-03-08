مراسل المنار: إطلاق نار يستهدف “مسيّرة” ثانية تحلّق في أجواء “خربة شعيب” بشكل مرتفع جنوبي بلدة بليدا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2021 - 23:56

مراسل المنار: إطلاق نار يستهدف “مسيّرة” ثانية تحلّق في أجواء “خربة شعيب” بشكل مرتفع جنوبي بلدة بليدا

منذ 32 mins 8 March، 2021
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