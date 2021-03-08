منطقة صيدا في حزب الله تعرض واقع الأنشطة الصحية لمكافحة كورونا خلال شهر شباط: 17807 مستهدف

عرضت منطقة صيدا في حزب الله لواقع الأنشطة الصحية لمكافحة فيروس كورونا المستجد خلال شهر شباط، حيث قدمت لجنة الطوارئ الصحية في المنطقة والتي تضم فرق الاستجابة الصحية السريعة والدفاع المدني وفرق التوعية والإرشاد تقريرها الشهري من خلال نشاط تلك اللجان في أحياء مدينة صيدا وبلدات منطقتها والتي تعمل على مواكبة مصابي فيروس كورونا وحالات الحجر الصحي ونقل المصابين وإجراء الفحوصات وأنشطة التوعية والارشاد والتعقيم ومواكبة الوافدين من الخارج، كما واصلت اللجان في هذا الشهر العمل بحملة (نحنا ببيتك الطبية التي شمات المعاينة الطبية للمصاب داخل منزله حيث يزوره طبيب وممرض من طاقم الهيئة الصحية الإسلامية، حملة تأمين الأوكسجين والتجهيزات الطبية والأدوية الى منزل المصاب . . شملت أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات وعدد كبير من أحياء المدينة كما توزع عمل اللجان في بلدات عبرا، الغازية ، حارة صيدا ، كفرحتى ، عنقون ، قناريت ، اركي ، عزة ، رومين ، حومين التحتا، زيتا،زغدرايا، وبنعفول، عربطبايا، القنيطرة ، وعدد من بلدات شرق صيدا.

وشملت تلك الأنشطة منذ بداية شهر شباط حتى نهايته التالي:مواكبة صحية تفصيلية ل 688 حالة مصابة بفيروس كورونا تماثلت 240 للشفاء وشملت الأنشطة تأمين أماكن حجر وعزل عدد 4 ل 5 مرضى ومخالطين، تامين تجهيزات طبية عدد 82 ل 95 مستفيدا، تأمين فحص كورونا 159 ل 262 شخص، حملة توزيع حصص تنظيف وتعقيم عدد 128 ل 649 ، حملة تعقيم عدد 318 ل 997 مكان، مسح معلوماتي للمخالطين عدد 62 ل 73 شخص مخالط، نقل حالة كورونا عدد 64 ل 66 مريض، ورشة صحية عدد 5 استهدفت 19 شخصا، تواصل مع حالة كورونا 6240 ل 6779 مريض، خدمة توصيل للمنازل 23 ل 63 فرد، استشارات طبية عدد 5351 ل 6035 مريضا، تامين أدوية عدد 153 ل 154 مريضا ، لقاءات فرق الإستجابة السريعة عدد 38 بمشاركة 261 كادرا صحيا، جولة سلامة الغذاء عدد 48 استهدفت 58 مؤسسة ، دعم نفسي عدد 1516 استهدفت 1516 مريضا، دفن حالة كورونا عدد 10 متوفين، لقاء فريق الرقابة والتوجيه عدد 12 بمشاركة 23 كادرا، معاينة حالة كورونا عدد201 استهدفت 316 مريضا في منازلهم ، لقاءات لجان الطوارئ الصحية عدد 21 لقاء بمشاركة 54 عضوا، تعبئة استمارة حالة جديدة عدد 55 ل 316 مريضا، تأمين استشفاء كورونا ل 58 مريضا، ليصبح مجموع الأنشطة 14548 نشاطا فيما بلغ عدد المستهدفين خلال شهر شباط 17807 مستهدفا بتكلفة مالية مقدارها 312,247,500 ل.ل. ( ثلاثماية واثنا عشر مليونا ومئتين وسبعة وأربعون الفا وخمسماية ليرة لبنانية ).

بدوره توجه مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر بالشكر الكبير لأعضاء ومتطوعي اللجان الصحية ولجان التوعية والارشاد في صيدا وبلدات الجوار، كما دعا تلك اللجان إلى المضي بعزم وقوة وثبات خلال الأشهر القادمة إلى المزيد من النشاط والجهد للوقوف إلى جانب أهلنا لحمايتهم من هذا الوباء القاتل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام