حزب الله يشيد بزيارة البابا فرنسيس إلى العراق الشقيق ونتائجها الإيجابية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2021 - 19:42

حزب الله يشيد بزيارة البابا فرنسيس إلى العراق الشقيق ونتائجها الإيجابية

منذ 20 mins 8 March، 2021
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