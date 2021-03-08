العراق: القوى الامنية ضبطت 4 أوكار لارهابيين وعبوتين ناسفتين بكركوك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 8 2021 - 14:44

العراق: القوى الامنية ضبطت 4 أوكار لارهابيين وعبوتين ناسفتين بكركوك

منذ 6 mins 8 March، 2021
الامن العراقي
العراق - عربي وإقليمي

ضبطت القوى الامنية العراقية الاثنين 4 أوكار لارهابيين وعبوتين ناسفتين بعملية استباقية في محافظة كركوك.

وقالت قيادة الشرطة العراقية في بيان لها إن “قوة مشتركة من اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية نفذت عملية امنية لتفتيش وتطهير منطقة (الرفيع) ضمن وادي زغيتون ب‍كركوك، اسفرت عن العثور على 4 أوكار تحتوي بداخلها على مواد غذائية واواني طبخ وافرشة منام وعبوتين ناسفتين ودراجة نارية، وشريط سلاح احادية 12,7”.

وأضاف البيان انه “تم تدمير الاوكار ورفع وإتلاف المواد من قبل مفرزة متفجرات اللواء”.

المصدر: سومرية

التعليقات

ذات صلة