مرتضى تابع حادثة توقيف صيدلي زراعي في بعلبك: لمحاسبة كل من تسول له نفسه المتاجرة بمساعدات المزارعين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2021 - 15:54

مرتضى تابع حادثة توقيف صيدلي زراعي في بعلبك: لمحاسبة كل من تسول له نفسه المتاجرة بمساعدات المزارعين

منذ 15 mins 7 March، 2021
الوزير مرتضى
لبنان

أوقفت دورية تابعة لجهاز أمن الدولة صاحب صيدلية زراعية في بعلبك، بعد تداول مقاطع مصورة توثق قيامه ببيع أدوية زراعية مخصصة كمساعدات مجانية من وزارة الزراعة، ويتم استكمال التحقيقات بإشراف النائب العام الإستئنافي في منطقة البقاع.

وأكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى الذي تابع الحالة “محاسبة كل من تسول له نفسه المتاجرة بالمواد المجانية التي تؤمنها الوزارة لمساعدة المزارعين، في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد”.

وأهاب بالأجهزة الأمنية والقضائية “أخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحادثة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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