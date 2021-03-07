البابا فرنسيس يغادر كنيسة الطاهرة الكبرى في قرقوش متوجها إلى إربيل لعقد قداس في ملعب فرنسوا الحريري (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2021 - 13:50

البابا فرنسيس يغادر كنيسة الطاهرة الكبرى في قرقوش متوجها إلى إربيل لعقد قداس في ملعب فرنسوا الحريري (سبوتنيك)

منذ 33 mins 7 March، 2021
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