مشرفية بحث مع وزير الادارة المحلية السوري بعودة النازحين: زياراتنا مستمرة حتى تأمين عودتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2021 - 19:14

مشرفية بحث مع وزير الادارة المحلية السوري بعودة النازحين: زياراتنا مستمرة حتى تأمين عودتهم

منذ 19 mins 6 March، 2021
مشرفية
لبنان

بحث وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان رمزي مشرفية السبت مع وزير الادارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف في سبل تعزيز التعاون لعودة جميع النازحين السوريين الى وطنهم بطريقة آمنة وميسرة.

وأكد مشرفية أن “الزيارات مستمرة حتى تأمين عودة النازحين السوريين، وخصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يشهدها لبنان”، وأضاف ان “عودة الامن والاستقرار الى الكثير من الاراضي السورية والتسهيلات التي تقدمها الدولة السورية، شجعت الكثير من النازحين على العودة الى وطنهم”.

من جهته، قال مخلوف إن “الزيارة استكمال لأعمال التعاون بين الجانبين السوري واللبناني لمعالجة قضية النازحين السوريين في لبنان، وتأمين عودتهم بشكل طوعي الى بلدهم مع تقديم كل التسهيلات لهم من توفير وسائل النقل وأماكن لائقة للسكن وتسهيل حصولهم على الوثائق المفقودة”، وأضاف ان “الفترة الماضية شهدت عودة منظمة للاجئين رغم الظروف الصعبة التي فرضها فيروس كورونا، إضافة الى الاجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الداعمة للارهاب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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