إنعقاد لقاء الأديان في مدينة أور العراقية بحضور بابا الفاتيكان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2021 - 10:44

إنعقاد لقاء الأديان في مدينة أور العراقية بحضور بابا الفاتيكان

منذ 10 mins 6 March، 2021
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