وصول بابا الفاتيكان إلى مدينة أور الأثرية جنوبي العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2021 - 10:44

وصول بابا الفاتيكان إلى مدينة أور الأثرية جنوبي العراق

منذ 15 mins 6 March، 2021
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