بابا الفاتيكان مخاطبا العراقيين من كنيسة سيدة النجاة في بغداد: الأمن الاقتصادي والشخصي أدى لنزوح داخلي وخارجي في الكثير من البلدان (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2021 - 16:50

بابا الفاتيكان مخاطبا العراقيين من كنيسة سيدة النجاة في بغداد: الأمن الاقتصادي والشخصي أدى لنزوح داخلي وخارجي في الكثير من البلدان (سبوتنيك)

منذ 15 mins 5 March، 2021
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