واتساب يكشف عن ميزة جديدة طال انتظارها

استجاب “واتساب” لدعوات المستخدمين المضطرين لإجراء مكالمات جماعية صوتية ومرئية عبر نسخة التطبيق الخاصة بالكمبيوتر، بتوفير هذه الميزة.

وقالت خدمة المراسلة المملوكة لشركة “فيسبوك”، في بيان، إن المستخدمين سيكونون قادرين على إجراء المكالمات الصوتية والمرئية الجماعية عبر نسخة الكمبيوتر لـ”واتساب”، علما أن هذه المكالمات ستكون مشفرة.

وحسبما نقلت “رويترز”، فإن البيان أشار إلى عمل المكالمات المرئية بسلاسة لكل من الاتجاه الرأسي والأفقي، ويتم تعيين تطبيق سطح المكتب ليكون دائما في المقدمة حتى لا تفقد أبدا محادثات الفيديو في علامة تبويب المتصفح أو النوافذ المفتوحة.

وتضع خطوة “واتساب” التطبيق في منافسة مع “زووم” و”غوغل ميت”، في ميدان المكالمات المرئية عبر سطح المكتب، في حين أشارت الشركة إلى معالجتها لأكثر من 1.4 مليار مكالمة في ليلة رأس السنة 2021.

المصدر: وكالات