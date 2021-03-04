ايهما أفضل وأكثر فائدة… الخضار الورقية أم ذات اللون الأخضر

من المعروف جيدا أن الخضار الخضراء مملوءة بالألياف والفيتامينات والمعادن، وهذا ما يجعلها مفيدة جدا للحفاظ على الصحة العامة وتعزيزها.

يساعد تناول كمية كافية من الخضار الخضراء على حماية الجسم من أمراض القلب والسكري والسرطان، ويشعر الشخص بالشبع أكثر نظرا للكمية الكبيرة من العناصر الغذائية الأساسية التي يتم الحصول عليها بعد تناول تلك الخضار، وبحسب ما نشره موقع “تايمز أوف إينديا”، يمكن أن تساعد أيضا على العيش لفترة أطول.

وبينما تعتبر الخضروات الخضراء مغذية للغاية، إلا أن الخضار الورقية الخضراء أيضا مغذية ومفيدة جدا للجسم، ويتساءل الكثير من الأشخاص أيهما أكثر فائدة والأكثر غنى بالعناصر الغذائية، الخضار الورقية الخضراء أم الخضار الخضراء.

بالنظر إلى محتوى الكربوهيدرات، فإن الخضار الورقية الخضراء كالسبانخ والبقدونس تحتوي على كربوهيدرات أقل من الخضار الخضراء العادية كالكوسا أو الخيار أو اليقطين الأخضر أو الفاصولياء الخضراء، مما يجعلها خيارا صحيا لمراقبي الوزن.

ومن حيث العناصر الغذائية والمواد المغذية، فإن الخضار الورقية الخضراء الطازجة غنية جدا بالمواد المغذية مقارنة بالخضار الخضراء العادية، ويقول خبراء التغذية بهذا الشأن إن تناول حصة واحدة من أي صنف من أصناف الخضار الورقية الخضراء يوفر لك نفس الكمية من العناصر الغذائية عند تناول حصتين من أي صنف من أصناف الخضار الخضراء العادية.

ويؤكد خبراء التغذية على ضرورة تضمين كل من الخضار الخضراء، والخضار الورقية الخضراء في النظام الغذائي لتحقيق أكبر فائدة، وضرورة انتقاء الخضار الورقية الخضراء الطازجة، وتجنب الإفراط في طهي الخضار لأن ذلك يؤثر على كمية الحديد والفولات والفيتامينات والفوسفور الموجودة فيها، خاصةً عند تناول الخضار الورقية، لذلك من الأفضل تناولها مسلوقة أو نيئة لجني الفوائد القصوى.

المصدر: سبوتنيك