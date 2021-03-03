سانا:ميليشيا قسد تطلق الرصاص على معلمين خرجوا بمظاهرة ضدها في الرقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 3 2021 - 18:38

سانا:ميليشيا قسد تطلق الرصاص على معلمين خرجوا بمظاهرة ضدها في الرقة

منذ 57 mins 3 March، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة