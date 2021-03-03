الرئيس عون: الهم الأساس يبقى لاستعادة أموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها لا عن طريق المضاربات غير المشروعة ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2021 - 15:38
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الرئيس عون: الهم الأساس يبقى لاستعادة أموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها لا عن طريق المضاربات غير المشروعة ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج
منذ 18 mins
3 March، 2021
الرئيس عون
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