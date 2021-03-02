العراق: إلقاء القبض على اثنين من عناصر “داعش” في الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق الثلاثاء إلقاء القبض على اثنين من عناصر تنظيم “داعش” الارهابي في الموصل.

وذكرت المديرية في بيان لها انه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة قدمتها شعبة المصادر في المديرية وبمشاركة ضباطها وقوة مكلفة من المديرية توجهت بامر من السيد مدير الاستخبارات العسكرية تم القاء القبض على اثنين من العناصر الخطرة لداعش ممن يعملون ضمن ما يسمى (المفارز العسكرية) ايمن الموصل بعد نصب كمين محكم لهم، هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ من قانون الإرهاب”.

المصدر: سومرية