الصحة الفلسطينية: تسجيل 19 حالة وفاة و1149 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء انه تم تسجيل 19 حالة وفاة و1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة المحتلة وقطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة انه “تم تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة الغربية: طولكرم 3، ضواحي القدس 2، قلقيلية 1، رام الله 2، نابلس 2، جنين 1، الخليل 1، بيت لحم 1، وقطاع غزة 6”.

ولفتت الوزارة الى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (23)، طولكرم (82)، ضواحي القدس (33)، قلقيلية (25)، سلفيت (21)، رام الله (161)، نابلس (82)، جنين (65)، الخليل (61)، بيت لحم (43)، أريحا (11)، قطاع غزة (542)”.

المصدر: فلسطين اليوم