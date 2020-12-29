السفير الروسي: نتمنى للبنان استعادة استقراره السياسي والخروج من المحنة الاقتصادية

زار سفير روسيا الاتحادية في لبنان الكسندر روداكوف النائب السابق اميل رحمة في مكتبه، وكانت مناسبة جرى خلالها التطرق الى الوضع العام في كل من لبنان والمنطقة.

واكد روداكوف احترام بلاده للبنان وسيادته، وتمنى له تجاوز ازماته والتوصل الى حل مستدام لها واستعادة استقراره السياسي والخروج من المحنة الاقتصادية التي يمر بها، مشددا على وجوب تضامن جميع مكوناته والعمل معا لتحقيق هذه الغاية.

بدوره شكر رحمة روسيا على مؤازرتها الدائمة في لبنان ووقوفها الى جانبه في كل الاستحقاقات ودعمها المستمر له في جميع الميادين.

المصدر: بريد الموقع