السفير الروسي: نتمنى للبنان استعادة استقراره السياسي والخروج من المحنة الاقتصادية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2020 - 20:08

السفير الروسي: نتمنى للبنان استعادة استقراره السياسي والخروج من المحنة الاقتصادية

منذ 21 mins 29 December، 2020
رحمة والسفير الروسي22
لبنان

زار سفير روسيا الاتحادية في لبنان الكسندر روداكوف النائب السابق اميل رحمة في مكتبه، وكانت مناسبة جرى خلالها التطرق الى الوضع العام في كل من لبنان والمنطقة.

واكد روداكوف احترام بلاده للبنان وسيادته، وتمنى له تجاوز ازماته والتوصل الى حل مستدام لها واستعادة استقراره السياسي والخروج من المحنة الاقتصادية التي يمر بها، مشددا على وجوب تضامن جميع مكوناته والعمل معا لتحقيق هذه الغاية.

بدوره شكر رحمة روسيا على مؤازرتها الدائمة في لبنان ووقوفها الى جانبه في كل الاستحقاقات ودعمها المستمر له في جميع الميادين.

المصدر: بريد الموقع

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