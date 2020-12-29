حسن زار دياب: لقاح “فايزر” سيصل قبل منتصف شهر شباط المقبل

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب الثلاثاء وزير الصحة حمد حسن، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة.

وقال حسن بعد القاء “أطلعنا دولة الرئيس على آخر الاتصالات الجارية مع شركة فايزر”، وتابع “حصل بعض التأخير في النقاش حول بعض النقاط، بخاصة في مقدمة العقد، فشركة فايزر ونحن لدينا بعض الملاحظات التي يجب أن نأخذها في الاعتبار، منها الحصانة السيادية وعدم وجود قانون نافذ يحمي الشركات المصنعة للأدوية واللقاحات لاستخدام المنتجات بصورة طارئة”، وأوضح ان “هذه الملاحظات لن تؤثر على موعد وصول اللقاح قبل منتصف شهر شباط المقبل”.

أما بالنسبة إلى الجدل حول موضوع إقفال البلد والمطار بعد الأعياد، قال حسن إن “إقفال المطار هو خارج النقاش”، وتابع “ما يجب اعتماده هو تطبيق الاجراءات اللازمة التي تتخذها وزارة الصحة بالنسبة إلى الوافدين والمقيمين”، ولفت الى انه “نتيجة التجارب السابقة وصلنا لخلاصة تؤكد حتمية ملاحقة البؤر الوبائية في المناطق التي تتواجد فيها أعداد إصابات محددة، والعمل على تتبعها ومعالجتها أو إقفال تلك الأماكن، إلى جانب إلزامية وضع الكمامة والتشدد في إجراءات القوى الأمنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام