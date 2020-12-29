خمسة قتلى في هجوم بكولومبيا

قتل خمسة أشخاص بينهم طفلة، في مجزرة في كولومبيا زعمت الحكومة الاثنين أن ميليشيا جيش التحرير الوطني ارتكبتها.

وبحسب وكالة “فرانس برس” وقع الهجوم الأحد في منطقة لاهوندا الريفية في مقاطعة بوليفار بشمال البلاد على ما أفاد الجهاز الإعلامي للبلدية.

وقال وزير الدفاع كارلوس هولمس تروخييو إن “بعض الروايات تفيد بأن الأمر يتعلق بهجوم عنيف لميليشا جيش التحرير الوطني”.

ويعتبر جيش التحرير الوطني الميليشيا الأخيرة التي لا تزال ناشطة في كولومبيا منذ توقيع اتفاقية سلام مع القوات المسلحة الثورية (فارك) في 2016، ولم يعلن جيش التحرير الوطني مسؤوليته عن أي هجوم حتى الآن.

وأسس جيش التحرير الوطني في العام 1964 وهو مستوحى من الثورة الكوبية ويضم نحو 2300 مقاتل وشبكة دعم واسعة في المناطق الريفية.

المصدر: وكالات