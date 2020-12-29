الساعة 10: انطلاق مناورة “الركن الشديد” لفصائل المقاومة

من المقرر، أن تنطلق اليوم الثلاثاء 29/12/2020، المناورة العسكرية التي تنظمها الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، تحت اسم “الركن الشديد”.

وستعقد الفصائل المشاركة في المناورة مؤتمراً صحفياً للإعلان عن انطلاق مناورات الركن الشديد المشتركة.

وتشارك في المناورة كافة الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة، حيث ستبدأ بكلمة للناطق العسكري *لسرايا القدس، وسيعلن بدء المناورة، حيث ستوجه الكاميرات إلى رشقة صاروخية باتجاه البحر وسينفذ الإنزال البحري على أحد شواطئ قطاع غزة.

وعند الساعة الواحدة ظهراً ستبدأ المناورة الأكبر في موقع شهداء القسام برفح وستنطلق الرشقة الثانية وسيتم الإغارة على رتل أليات داخل الموقع

وعند الساعة الخامسة سيتم الهجوم على رتل أليات على مفترق الزواري غرب رفح وبعد ذلك سيتم الإعلان عن انتهاء المناورة، حيث سيغطي المناورة 16 وكالة أنباء رسمية محلية وعالمية.

وتحمل المناورة – وفق محللين- أهمية كبرى ورسائل عدة كونها تضم كافة الأجنحة العسكرية، و هي الأولى من نوعها، وتوقيتها المهم والحساس.

المصدر: فلسطين اليوم