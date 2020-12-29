آلة يابانية تغرس مئات الشتلات في وقت قياسي… – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 29 2020 - 04:52

آلة يابانية تغرس مئات الشتلات في وقت قياسي…

منذ 25 mins 29 December، 2020
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

أصبحت الزراعة واحدة من المجالات التي تتوسع في استخدام الآلات لتوفير التكاليف المرتفعة للعمالة أو لإنجاز الأعمال في وقت قياسي.
ويعد غرس الشتلات من الأنشطة الزراعية التي تحتاج إلى جهد كبير لإتمامها وتحتاج إلى عمالة مدربة حتى لا يؤدي سوء توزيع المسافات بينها إلى التأثير سلبا على المحاصيل.
ونشر موقع “تيك إنسيدر” البريطاني مقطع فيديو، قال إنه يرصد استخدام آلة يابانية تم تصميمها لغرس الشتلات في وقت قياسي، مشيرا إلى أنها لا تحتاج إلى بنزين، لكنها تتطلب جرها بواسطة شخص واحد.
وتعتمد فكرة الآلة التي تم تصميمها في اليابان على مكان خاص يتم رص الشتلات فيه وذراع توزيع تسير على الأرض لغرس الشتلات بصورة آلية أثناء حركة هذه الآلة.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة