آلة يابانية تغرس مئات الشتلات في وقت قياسي…

أصبحت الزراعة واحدة من المجالات التي تتوسع في استخدام الآلات لتوفير التكاليف المرتفعة للعمالة أو لإنجاز الأعمال في وقت قياسي.

ويعد غرس الشتلات من الأنشطة الزراعية التي تحتاج إلى جهد كبير لإتمامها وتحتاج إلى عمالة مدربة حتى لا يؤدي سوء توزيع المسافات بينها إلى التأثير سلبا على المحاصيل.

ونشر موقع “تيك إنسيدر” البريطاني مقطع فيديو، قال إنه يرصد استخدام آلة يابانية تم تصميمها لغرس الشتلات في وقت قياسي، مشيرا إلى أنها لا تحتاج إلى بنزين، لكنها تتطلب جرها بواسطة شخص واحد.

وتعتمد فكرة الآلة التي تم تصميمها في اليابان على مكان خاص يتم رص الشتلات فيه وذراع توزيع تسير على الأرض لغرس الشتلات بصورة آلية أثناء حركة هذه الآلة.

المصدر: سبوتنيك