بوتين والرئيس الصيني يشيدان بالجهود الفعالة التي يبذلها البلدان لمكافحة وباء كورونا

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ الإثنين، بالجهود الفعالة التي يبذلها البلدان لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، حيث أكد الزعيمان على أهمية التعاون في إنتاج اللقاحات. وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين “تم التنويه إلى الجهود المشتركة الفعالة للهيئات المعنية في البلدين لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد. وتم تسليط الضوء على أهمية التعاون في تطوير وإنتاج اللقاحات”.

وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، قد قال، خلال اجتماع دوري لرئيسي الحكومتين الروسية والصينية، في وقت سابق “أعتقد أن نجاح الصين في مكافحة فيروس كورونا المستجد يستحق أسمى آيات التقدير “، مضيفاً أنه “في العام الماضي احتفلنا بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية واحتفلنا معًا هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للنصر، لأنه خلال الحرب العالمية الثانية، قاتلت شعوبنا جنبًا إلى جنب ضد عدو مشترك. وساندنا بعضنا البعض الآن بعد أن واجه العالم خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد “.

وأوضح ميشوستين، في وقت سابق، أن الدولتين ترسلان مساعدات إنسانية لبعضهما البعض، وأطباء متخصصين وتباشر إنتاج اللقاحات والأدوية. كما شكر الشركاء الصينيين على دعمهم.

المصدر: سبوتنيك