فرنسا تدعو للامتناع عن الأعمال العدائية في ليبيا

دعت فرنسا الاثنين جميع الأطراف المتحاربة في ليبيا إلى “الانخراط في العملية السياسية تحت راية الأمم المتحدة والامتناع عن أي عمل عدائي”، وذلك عقب تصريحات لقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، حول عزمه طرد القوات التركية من البلاد. وقال نائب الناطقة الرسمية باسم الخارجية في بيان رسمي، “لا حل عسكريا في ليبيا. الأولوية هي تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في ال23 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي ينص على رحيل القوات والمرتزقة الأجانب واستكمال العملية السياسية تحت راية الأمم المتحدة”.

وتابع، “ندعو جميع الأطراف إلى الانخراط في العملية السياسية، والامتناع عن أي عمل عدائي، والعمل على تسمية حكومة جديدة وتنظيم انتخابات في موعدها في 24 من كانون الأول/ديسمبر 2021 “.

المصدر: سبوتنيك