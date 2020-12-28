غرفة ادارة الكوارث في عكار: 40 إصابة جديدة ووفاة واحدة و 96 حالة شفاء

افاد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار عن “تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة و96 حالة شفاء”.

ولفت التقرير الى أن “إجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم بلغ: 4352 مصابا.

الحالات الايجابية قيد المعالجة الآن :793 حالة.

حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة: 904 حالات (مقيمين ووافدين).

كما بلغ عدد حالات الشفاء المسجلة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم: 3485 حالة.

اما اجمالي حالات الوفاة فبلغ :74 حالة.

وتوزعت الاصابات المسجلة خلال الساعات ال24 الماضية على البلدات والقرى العكارية التالية: حلبا 7، ذوق الحصنية 4 ، بيت يونس 3، ببنين 2، اكروم 2، الشيخ طابا 2، وادي خالد 2، رحبة 2 وإصابة واحدة في بلدات: برقايل، بزال،شدرا، بينو، الحيصا، مشتى حسن، التليل، منيارة، عكار العتيقة، عين الذهب، وادي الجاموس، عدبل، مزرعة بلدة،الحوشب، مشمش وتلعباس الغربي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام