وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره العراقي ويؤكد عزم بلاده على “حماية حدودها”

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الإثنين، عزم بلاده “حماية الحدود التركية والقضاء على الإرهاب”، وذلك خلال استقباله نظيره العراقي جمعة عناد سعدون في أنقرة وسط توترات مؤخراً بسبب عمليات عسكرية تركية شمالي العراق عارضتها بغداد، لافتة إلى أنها انتهاك لسيادة البلاد. وكشف بيان لوزارة الدفاع التركية أن الوزيرين “بحثا خلال لقائهما في أنقرة العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا الدفاع والأمن الإقليمية في مقدمتها مكافحة الإرهاب”، مضيفا أن أكار أكد لنظيره العراقي “احترام تركيا لوحدة أراضي دول الجوار على رأسها العراق”.

كما أشار وزير الدفاع التركي إلى أن أنقرة عازمة على “حماية أمن حدود تركيا وإنهاء الإرهاب”، مرحباً “بالتنسيق مع الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب”.

المصدر: سبوتنيك