الوزير حمد حسن: اخذنا اليوم الإذن بالتفاوض لإمكانية ادخال بعض التعديلات على العقد مع شركة ” فايزر” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2020 - 14:04

الوزير حمد حسن: اخذنا اليوم الإذن بالتفاوض لإمكانية ادخال بعض التعديلات على العقد مع شركة ” فايزر”

منذ 1 ساعة 28 December، 2020
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