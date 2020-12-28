التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد #خلدة باتجاه انفاق #المطار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 28 2020 - 12:10

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد #خلدة باتجاه انفاق #المطار

منذ 55 mins 28 December، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة