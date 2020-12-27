مفتي بعلبك: إحراق مخيم النازحين جريمة بكل المقاييس

اعتبر مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح في بيان، أن “إحراق مخيم الإخوة النازحين السوريين في بحنين المنية أمس جريمة بحق مفتعلها مهما كانت الدوافع”.

وقال: “إن هذا التصرف لا يمت إلى أي دين ولا ينتسب إلى قيم وأخلاق أهل المنطقة وإلى اللبنانيين، بل إننا رأينا الأخلاق الحميدة والمروءة بالموقف العفوي والفوري لأهالينا في المنية وعموم الوطن في المسارعة إلى فتح البيوت والمدارس لسكان المخيم المحروق ومواساتهم، لاسيما مناشدات وتوجيهات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وقائم مقام مفتي الشمال لفتح المساجد وتهيئتها للمساهمة في التخفيف من وطأة هذا الحدث المؤلم ومساعدتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام