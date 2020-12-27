مستوى قياسي جديد… “بيتكوين” تتخطى 27 ألف دولار

تجاوزت عملة بيتكوين الرقمية، حاجز 27000 دولار، لتصل إلى مستوى قياسي جديد لأول مرة في التاريخ.

وأشارت منصة “بينانس”، أكبر بورصة للعملات الرقمية المشفرة، أنه “يتم تداول بيتكوين بسعر 27215 دولارا، اعتبارا من السادسة صباحا بتوقيت غرينيتش”.

ووفقا لموقع “Coin Market Cap”، مجمع يجمع البيانات من أكثر من 20 وسيطا “تم تداول بيتكوين بسعر 27232 دولارًا اعتبارًا من الساعة 09:05 بتوقيت غرينتش، بزيادة 9.85 بالمئة خلال الـ 24 ساعة السابقة”.

في الأسبوع الماضي، حقق سعر بيتكوين العديد من الارتفاعات التاريخية على التوالي في البداية تجاوز علامة 21000 دولار، ثم 22000 دولار، ثم 23000 دولار.

وفي ليلة الاثنين، تجاوز سعر البيتكوين مستوى 24 ألف دولار ووصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 24298 دولارًا.

وقال فلاديمير بانوشكين، مدير مركز تقنيات مصفوفات المحاسبة الاجتماعية “سوتسيوما” لوكالة “سبوتنيك”، يوم الأربعاء الماضي، أن الاندفاع والدلالية لسوق العملات الرقمية يبدو أكثر هدوءًا وأكثر ثباتا، مما كان عليه قبل يومين.

وأضاف “لذلك، خلال اليوم، لا نتوقع قفزات حادة، وستترافق حركة سعر البيتكوين مع زيادة طفيفة، لتصل إلى 23600 دولار بنهاية اليوم، للعملة الواحدة”.

المصدر: سبوتنيك