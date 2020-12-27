بكين تشدد قيود كورونا بعد رصد حالات في المدينة

شددت العاصمة الصينية بكين القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، في ظل المخاوف من أن يؤدي السفر خلال فترة العطلات إلى قفزة في عدد الإصابات.

وترأس كاي تشي، رئيس لجنة الحزب الشيوعي في بكين، اجتماعا حث على فرض حالة الطوارئ في جميع أحياء العاصمة، وإغلاق المجمعات السكنية والقرى التي تُرصد فيها حالات إصابة بالفيروس.

وأعلن حي شونيي ببكين، حيث سُجلت جميع الإصابات الجديدة في الآونة الأخيرة، عن فرض تدابير تسري عادة في حالة الحرب، وإجراء فحوص لجميع سكانه وعددهم 800 ألف.

وانتهى حي تشاويانغ المجاور من إجراء 234413 فحصا للسكان في ثلاث مناطق دون اكتشاف أي حالة إصابة. وقالت الحكومة إن الذين لم يتلقوا بعد نتائج فحوصهم لا يمكنهم الخروج من المنزل.

وسيطرت الصين إلى حد بعيد على الجائحة، لكن حالات متفرقة تعاود الظهور في مدن قليلة.

وذكرت صحيفة “غلوبال تايمز” الرسمية، أن السلطات تعتزم تطعيم 50 مليونا من الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس قبل عطلة السنة القمرية الجديدة، التي تبدأ في 11 فبراير وتستمر أسبوعا.

المصدر: وكالة رويترز